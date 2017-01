Schaatsmarathon in Veenoord: 'We gaan ervoor!'

De ijsbaan in Veenoord vorig jaar (foto: archief RTV Drenthe)

VEENOORD - De ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord gaat aan de slag om een ijsvloer te maken. Dat vertelt voorzitter Margriet Sieben op Radio Drenthe. "Het wordt spannend, maar we gaan ervoor!"

De ijsvereniging hoopt de eerste schaatsmarathon op natuurijs te organiseren, maar daarvoor is wel vorst nodig. "Die zeven graden vorst vannacht moet er wel komen", zegt Sieben. "En eigenlijk hebben we dan een tweede nacht met vorst nodig, maar we weten nog niet zeker of die tweede nacht er komt."



IJs maken

Toch gaan de ijsmeesters de strijd aan. Vanmiddag is het zaak dat de sintelbaan uithardt. Er liggen nog wat waterplassen op de baan die nu bevriezen. Als het daaronder te modderig is, lukt het niet om volgens Sieben een goede ijsvloer te maken. Dat is ook meteen het nadeel van de ijsvereniging. Andere verenigingen met een betonnen ondervloer kunnen veel sneller de minimale ijsdikte van drie centimeter halen.



Hoe groot de kans is dat het gaat lukken weet Sieben niet. "Het hangt echt van die tweede nacht met vorst af."



Noordlaren toch aan de slag

De ijsvereniging in Noordlaren gaat alsnog aan de slag om een ijsvloer neer te leggen. Dat laat Jan Geert Veldman van de ijsvereniging weten. "Toen jullie vanochtend belden dacht ik dat het geen zin had, maar toen zag ik de weersverwachtingen", vertelt hij aan RTV Drenthe. "Die weersverwachtingen zien er goed uit dus, we gaan tegen de avond de eerste laag water op de baan gooien."



Veldman weet niet of het hem gaat lukken om morgen genoeg ijs te hebben om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. "Maar de schoolkinderen hebben nog vakantie, dus het zou mooi zijn als zij kunnen schaatsen."

Door: Ineke Kemper Correctie melden