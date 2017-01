Verslagenheid in Meppel na overlijden vuurwerkslachtoffer

MEPPEL - In Meppel wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de 54-jarige man die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakte bij het afsteken van vuurwerk.

"De man woonde in Ezinge. Dat is een echte volksbuurt. Iedereen kent elkaar en iedereen kende dus ook het slachtoffer", vertelt verslaggever Ronald Oostingh die met buurtbewoners sprak over het drama. "Het nieuws is ontzettend hard aangekomen. Hij was erg geliefd en kwam vaak bij de wijkvereniging om een avondje te darten", vertelt een buurtbewoner.In de buurt waar de man woonde wordt iedere Oudejaarsnacht een vreugdevuur gehouden. Het slachtoffer was daar ook. "Hij zei nog tegen zijn kinderen dat ze moesten oppassen bij het vuur en het vuurwerk. Ze wilden naar huis gaan en toen ging het gruwelijk mis", zegt een buurtbewoner.Er is in de straat nog geen gedenkplek ingericht. "De buurt is op dit moment vooral bezig de familie te steunen. Daarna wordt er eventueel over een gedenkteken nagedacht." Gisteren betuigde ook burgemeester Richard Korteland van Meppel zijn steun aan de familie van de man.De Meppeler raakte op Oudejaarsnacht zwaargewond toen vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Hij liep onder meer een schedelbasisfractuur en een hersenbeschadiging op. Het is voor zover bekend de eerste keer in drie jaar dat iemand om het leven komt door het afsteken van vuurwerk.