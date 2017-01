Verkoper onderdelenwinkel M/V

Voor een onderdelenwinkel in Emmen zijn we op zoek naar een verkoper met technisch inzicht en goede communicatieve vaardigheden.

Je werkt 3 dagen in Emmen en 2 dagen in Veendam. Beschikbaar zijn op de zaterdagen.

Het betreft een fulltime functie.



De werklocatie is EMMEN en VEENDAM



Gevraagd wordt: MBO-3

Overige eisen: Communicatief vaardig, verkoopervaring, enige technische kennis, beschikbaar op de zaterdagen. Rijbewijs B



Geïnteresseerd?

Stuur uw motivatie en brief naar: werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl



Vacature nr.: 10217