Melkveehouders kunnen uitzonderingspositie binnen EU behouden dankzij nieuw koeienplan

ASSEN - Dankzij een nieuw plan om de hoeveelheid fosfaat terug te dringen, mogen Nederlandse melkveehouders waarschijnlijk dit jaar opnieuw meer mest uitrijden dan boeren in andere landen binnen de EU.

Dat zegt ondernemersorganisatie LTO Melkveehouderij tegen BNR Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie binnen Europa, een zogenaamde derogatie. Doordat zij een hogere opbrengst van het land halen, mogen zij van de EU meer mest uitrijden. Maar na de afschaffing van het melkquotum in april 2015, hebben de boeren veel meer koeien gekocht. Hierdoor produceren de boeren nu te veel mest.In het nieuwe plan wordt het aantal koeien in Nederland teruggedrongen. De staatssecretaris heeft dit plan nu overgenomen. "Daardoor wordt het voor alle melkveehouderijen verplicht om mee te doen en gaan er in de EU veel seinen op groen te staan en ligt een akkoord binnen handbereik", zegt voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij.De Europese Commissie lijkt positief over een plan om het aantal koeien in ons land terug te brengen. Dit betekent waarschijnlijk dat Nederland dit jaar zijn uitzonderingspositie behoudt.