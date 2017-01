VEENOORD - RTV Drenthe-weerman Arend Zanting verwacht komende nacht tot -7 graden vorst. "Als ze in Veenoord wat willen, dan moeten ze nu aan de bak", aldus de weerman.

In Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn de leden van de ijsvereniging hard aan het werk om een ijsvloer aan te leggen. Ze hopen de eerste marathon op natuurijs van dit jaar te kunnen organiseren.Dat er vorst aankomt is zeker. "Vannacht gaat het matig vriezen en dan hebben het over -5 tot -7 graden. Morgen blijft het ook de hele dag onder nul. En ook in de nacht naar zaterdag is er vorst. Dus dan heb je eigenlijk wel 36 tot 48 uur diepe vorst. Dus ik denk dat het mogelijk is."Zaterdag kan overdag wat winterse neerslag vallen, maar dat hoeft geen probleem te zijn, denkt Zanting. "Qua ijsaangroei hebben ze daar geen last van." Bovendien heeft Veenoord goede papieren, want in het oosten van de provincie is het wat kouder.Voor een marathon is een ijsdikte van drie centimeter vereist. Die moet er snel komen, want vanaf zondag wordt het warmer. "De rest van de week is het licht wisselvallig en zacht weer. De maxima lopen op 8 tot 9 graden. Dus dan is dit dit flitswintertje weer voorbij", aldus de weerman.