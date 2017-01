Jongen (15) loopt snijwond op bij ruzie in Hollandscheveld

Volgens de politie zit de verdachte nog vast (foto: ANP/Koen van Weel)

HOLLANDSCHEVELD - Een jongen van 15 is maandagavond laat gewond geraakt bij een ruzie op de Veldkampstraat in Hollandscheveld. Hulpverleners troffen de jongen aan met een snijwond. Dat meldt de politie vandaag.

De politie heeft later die avond een 16-jarige jongen opgepakt, die verantwoordelijk zou zijn voor de verwondingen van het slachtoffer. Hij zit nog vast. Het Openbaar Ministerie besluit of de jongen langer moet blijven vastzitten, zegt een politiewoordvoerder. De 15-jarige jongen is na het incident naar het ziekenhuis gebracht.



Gasdrukpistool

Omstanders zagen het voorval gebeuren en meldden aan de politie dat de verdachte een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten hebben daarna in de omgeving gezocht en vonden een gasdrukpistool. Of het wapen inderdaad van de verdachte is, wordt nog onderzocht. Agenten vonden behalve het gasdrukpistool ook een mes. Ook hiervan wordt onderzocht of het van de verdachte is.



Volgens een woordvoerder van de politie zijn de twee jongens bekenden van elkaar. Het is onbekend wat de aanleiding voor de ruzie was.