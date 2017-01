Hoogeveense drugsverslaafde ontkent diefstallen, maar wil wel naar kliniek

Tegen de man werd twee jaar behandeling geëist (archieffoto RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 36-jarige drugsverslaafde uit Hoogeveen moet twee jaar naar een inrichting voor veelplegers. Dat eist het Openbaar Ministerie. De man wordt verdacht van een serie inbraken.

Samen met een 28-jarige plaatsgenoot stal de man in augustus fietsen en opladers van elektrische fietsen gestolen uit een berging van een flat aan de Eikenlaan in Hoogeveen. Ook wordt hij verdacht van een inbraak bij een winkel aan de Grote Kerkstraat en het mishandelen van zijn zus.



Man ontkent

Zelf ontkent de Hoogevener de diefstal van de fietsen en opladers, ondanks dat er camerabeelden van zijn. Volgens de man is hij niet diegene die in beeld staat. Zijn compagnon bekende wel. Bij de diefstal uit de winkel in de Grote Kerkstraat was de man naar eigen zeggen ook niet aanwezig, ondanks twee vrienden bekenden met hem de diefstal te hebben gepleegd.



De man bekende in de rechtbank wel dat hij zijn zus in het bijzijn van haar kinderen en zijn moeder bij de keel had gegrepen. De vrouw zou te veel lawaai hebben gemaakt.



Naar inrichting voor veelplegers

Ondanks dat de Hoogevener de meeste beschuldigingen ontkent, wil hij wel naar een inrichting voor veelplegers. Hij heeft een strafblad van 29 kantjes en wil meewerken aan een behandeling. Stelen doet hij om zijn drugsverslaving te bekostigen. Daarom wil hij graag naar een afkickkliniek. Daar is begin februari plek voor hem.



De officier van justitie hield hier rekening mee en eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die loopt tot de dag van opname in de kliniek. Zijn advocaat vond het in combinatie met het voorarrest wel een relatief lange straf voor enkele fietsendiefstallen, maar was het toch eens met de officier. "Als hij eerder vrij komt, gaat het toch weer mis, want hij kan niet zelf van de drugs afblijven."



De rechter doet uitspraak op 19 januari.