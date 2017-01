'Ik wilde altijd al schaapherder worden en dat is nu gelukt'

RUINEN - De twee schaapherders van de kudde in Ruinen zijn deze week begonnen aan hun nieuwe baan.

Omdat de schaapskooi in Ruinen flink wil uitbreiden en ook meer activiteiten met bezoekers wil organiseren, zijn er twee nieuwe herders aangesteld.Michiel Poelenije en Hanneke Luning zijn de gelukkigen. "Het is voor ons allebei een droom die uitkomt", zeggen de kersverse herders.Luning is al acht jaar bij de Ruiner kudde betrokken. Ze trad in de voetsporen van haar vader. "Hij was hulpherder bij de kudde en het leek mij ook heel leuk. Toen ben ik ook hulpherder geworden. Ik wilde altijd vaste herder worden en dat is nu gelukt."Poelenije komt uit de buurt van Hardenberg en had als hobby schapendrijven. "Het begon met een bordercollie. En wat kan je daarmee? Schapendrijven. Dus toen kocht ik wat schapen en daarna ging het van kwaad tot erger. Na de schapen kwam er een ram en toen kwamen er lammetjes. Ik zag toen deze vacature en met succes: nu sta ik hier."