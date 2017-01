Tienduizenden ondertekenen manifest voor verbod op consumentenvuurwerk

ASSEN - 650 oogartsen in Nederland willen dat er een verbod op consumentenvuurwerk in Nederland komt. Dat hopen zij met een manifest te bereiken. Inmiddels hebben tienduizenden mensen dit ondertekend.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten door vuurwerk zestien ogen blind. Daarnaast werden ruim 180 patiënten aan vuurwerkletsel behandeld door de oogartsen. "Dat is een te hoge prijs om een feestje te vieren", vindt oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij is een van de mensen achter het vuurwerkmanifest In principe is De Faber niet tegen vuurwerk. "Mooi vuurwerk hoort bij een feestje. Maar je moet het in handen geven van leken. Geef dan een vuurwerkshow per wijk of dorp. Dat is minstens zo leuk. Want zoals het nu wordt gebruikt is erg onverstandig."De oogartsen telden deze jaarwisseling voor de negende keer het aantal vuurwerkslachtoffers. In die jaren is er volgens de artsen weinig veranderd. Elk jaar vallen er tientallen gewonden. Alleen het aantal gewonde kleine kinderen is verminderd."Het ergste is dat de helft van de slachtoffers omstander is", vervolgt De Faber. "Dat is dubbel zo triest, als je slachtoffer wordt van het pretpakket van een ander."Inmiddels hebben 1.200 organisaties, waaronder de Nederlandse artsen, dierenartsen, farmaceuten en verzekeraar Achmea het manifest ondertekend, net als 44.000 particulieren. Hiermee willen zij dat de politici in Den Haag een beslissing over consumentenvuurwerk nemen.