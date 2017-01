Supermarkteigenaar in Vries wil minder afval verspillen met verspillingsapp

Zes kliko's voedsel worden wekelijks weggegooid (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Veel producten zijn net over de houdbaarheidsdatum (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

VRIES - Anko Hofstra van de supermarkt in Vries heeft genoeg van al het voedselafval dat hij wekelijks aan de straat zet. Zes kliko's vol, dat komt neer op een vrachtwagen per jaar. Daarom begint hij met een speciale app, die het afval moet terugdringen

"Al dat afval, dat is echt doodzonde", vindt Hofstra. De voedselverspilling komt voor de supermarkteigenaar neer op zo'n 100.000 euro. Landelijk gooien we 4 miljard weg aan etenswaar. "En dat is echt veel te veel."



App

August de Vocht uit Brabant kan de voedselverspilling ook niet langer aanzien. Hij ontwikkelde de app 'Afgeprijsd'. Daarop kan je, voordat je boodschappen gaat doen, zien wat er tegen gereduceerd tarief te koop is.



"Veel mensen maken een boodschappenlijstje en bedenken vooraf wat ze willen eten. De keuze veranderd dan niet meer in de supermarkt. Als ze nu op de app zien dat de broccoli in de aanbieding is in plaats van de bloemkool, dan kiezen ze voor de broccoli", denkt De Vocht. "Op die manier ontstaat er een win-win-situatie. De supermarkt verkoopt producten die anders weggegooid worden, de klanten kunnen eten kopen met korting en de voedselverspilling wordt teruggedrongen."



Supermarkt Vries

Hofstra uit Vries biedt zijn klanten nu de app aan. Veel klanten hebben de app nog niet, maar dat komt wel denkt Hofstra. Hij heeft goede hoop: "Ik denk dat we die zes containers per week terug kunnen brengen naar drie."

Door: Marjolein Lauret Correctie melden