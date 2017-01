Elmar Reinders over profdebuut: Het is een leerjaar, maar ik wil scoren

Elmar Reinders (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Hij heeft er lang van gedroomd, maar eindelijk is het zover. Wielrenner Elmar Reinders (24) uit Emmen is prof. "Ze zeggen altijd dat het eerste jaar als prof een leerjaar is, maar ik wil graag scoren".

Sinds vijf dagen mag hij officieel in het oranje shirt van Roompot-Nederlandse Loterij rijden.



Seizoen begint eerder

Inmiddels heeft hij al meerdere keren met z'n nieuwe ploeggenoten getraind. Ook heeft hij harder getraind dan voorheen want de openingswedstrijd voor de profs is al in aantocht. "Ik heb nu al veel meer getraind in november en december. Het seizoen begint een dikke maand eerder dan bij de amateurs. Eind januari rijd ik op Mallorca al m'n eerste koers, normaal was de Ster van Zwolle de openingswedstrijd."



Daarna volgt voor Reinders de Ronde van Valencia en rijdt hij nog verschillende losse Spaanse koersen. Maar zijn vizier is vooral gericht op de Belgische voorjaarswedstrijden.



"Het voorjaar is m'n specialiteit. Daarin wil ik me laten zien. Ik hoef me nu als prof niet ineens als klimmer te gaan bewijzen. Er zijn maar twintig renners die echt mee kunnen in het hooggebergte. Als ik ruim op tijd binnen kan komen in bergetappes is dat genoeg."



Jean Paul van Poppel

Binnen z'n nieuwe ploeg is oud-topsprinter Jean Paul van Poppel z'n begeleider. "Ik ken hem van TV. Hij was natuurlijk een echte sprinter, een hele ander type renner dan ik. Hij kan me wegwijs maken in koersen die ik nog nooit gereden heb. Hij weet natuurlijk in de meeste koersen waar normaalgesproken de slag valt."



Fietsenmaker

Gemiddeld anderhalve dag per week werkt Reinders nu als fietsenmaker in Assen. Maar die baan zegt hij voorlopig nog niet op. "Ik vind het wel fijn om er iets bij te hebben. Als je 's morgens gaat trainen, duurt de rest van de dag nog wel lang. Ik kan hier redelijk gaan en staan waar ik wil. Beter dan dit kan ik qua werk niet hebben."



Ronde van Drenthe en Slag om Norg

De kans dat we Reinders dit seizoen in eigen provincie in actie gaan zien is behoorlijk groot. Roompot wil zich graag profileren in de Nederlandse 1.1 koersen. "Het is natuurlijk mooi om in de Ronde van Drenthe en de Slag om Norg te presteren."



Maar zaterdag vetrekt hij eerst voor twee weken naar Spanje. In Calpe is het eerste serieuze trainigskamp met de ploeg.

Door: Karin Mulder