Tijdelijk geen opname patiënten in ziekenhuis Hardenberg

HARDENBERG - Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft door een hardnekkige computerstoring een tijdelijke opnamestop ingesteld.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar geweest door de storing, meldt RTV Oost . Wel zijn onder meer spoedeisende opnames en ingrepen doorverwezen naar andere ziekenhuizen.Er zijn vier geplande operaties geannuleerd. Volgens het ziekenhuis zijn het preventieve maatregelen om te voorkomen dat artsen verkeerde informatie krijgen en daardoor patiënten in gevaar worden gebracht.Voor huidige patiënten verandert er niks, het zorgdossier en medicatielijsten zijn in te zien. Geplande operaties zijn geannuleerd en worden verzet. Poliklinische bevallingen worden doorverwezen naar Zwolle. Het ziekenhuis heeft nog een aantal computers online die het wél doen. Via de website probeert het ziekenhuis patiënten te informeren.Naar verwachting is het probleem morgenochtend om 8 uur verholpen. Of dan meteen de opnamestop wordt opgeheven, wordt morgen besloten door een crisisteam in het ziekenhuis. De komende avond en nacht gaan computerexperts in het ziekenhuis aan de slag om de storing te verhelpen.