Pas op: het kan glad worden op straat

ASSEN - Het KNMI heeft voor vanavond en zaterdag code geel afgegeven voor de provincies Drenthe en Groningen.

In het gehele land is het momenteel vooral op lokale wegen glad door bevriezing van natte weggedeelten.Zaterdag trekt een storing over het land. Er valt eerst lichte sneeuw en vervolgens kan het ijzelen. De kans op gladheid is dan ook groot.