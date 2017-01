Haaksbergen gelooft niet in marathon op natuurijs

In Veenoord doen ze er vannacht alles aan om een goede ijsvloer neer te leggen (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

HAAKSBERGEN - De kans dat de eerste marathon op natuurijs in Veenoord wordt gehouden is een stukje groter geworden. De organisatie in Haaksbergen lijkt namelijk af te haken.





In Veenoord staat alles in gereedheid om te beginnen aan de ijsvloer. Vanaf 22.00 uur gaat de organisatie daar water op de baan brengen.



De ijsvereniging Noordlaren had vanochtend nog weinig vertrouwen in een eerste marathon op natuurijs, maar is vanavond toch begonnen met het prepareren van de baan.



