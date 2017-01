Walid Soppe naar Duitse Freudenberg Racing Team

Walid Soppe (foto: Red Bull Rookies Cup) Walid Soppe (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Walid Soppe uit Coevorden rijdt komend seizoen voor het Freudenberg Racing Team uit Duitsland.

Hij zal uitkomen in de North European Cup (NEC). Ook zal hij, net als afgelopen seizoen, wat wedstrijden om het wereldkampioenschap voor junioren rijden.



Dutch Racing Team

In navolging van Bo Bendsneyder, Michael van der Mark en Bryan Schouten reed Soppe afgelopen seizoen al in het WK voor junioren voor het Dutch Racing Team. Een team dat gelieerd is aan de nationale motorsportbond KNMV. Maar het bleek geen gelukkig huwelijk. Soppe reed niet in de punten en de bond liet vervolgens weten in verband met een reorganisatie de handen van de Drent af te trekken.



Red Bull Rookies Cup

Naast het nieuwe avontuur in het Freudenberg Racing Team begint de 17-jarige Soppe aan z'n derde seizoen in de prestigieuze Red Bull Rookies Cup. Groot voordeel is dat hij voor beide werkgevers op een KTM kan rijden.



Vorig jaar reed de Tsjech Karel Hanika nog voor het Duitse team. Soppe neemt zijn plaats in en wordt nu teamgenoot van de Duitser Tim Georgi.



Het Duitse Fast Track Racing Center gaat Soppe mentaal en fysiek voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Door: Karin Mulder