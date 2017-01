FC Emmen beslist pas na maandag over proefspeler Badjeck

Cedric Badjeck is in ieder geval tot maandag op proef bij FC Emmen FC Emmen praat met Telgenkamp over contractverlenging Sander Rozema is niet op tijd fit voor de eerste competitiewedstrijd na de winterstop

VOETBAL - FC Emmen velt pas na maandag een oordeel over aanvaller Cedric Badjeck, die sinds maandag op proef is bij de Drentse club.

Badjeck, die op 25 januari 1995 in Kameroen werd geboren, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Excelsior nadat hij daarvoor onder contract stond bij FC Utrecht. Bij beide clubs werd hij nooit een vaste waarde in de hoofdmacht. Badjeck speelt zijn wedstrijden voornamelijk in het beloftenelftal van Excelsior. Vorig jaar was hij in Excelsior 2 negen keer trefzeker in competitieverband.



"Kan op alle posities voorin uit de voeten"

Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien is Badjeck een speler die op alle posities voorin uit de voeten kan. "Hij is snel, heeft een prima actie en is doelgericht. Tot nu toe ben ik tevreden over wat hij laat zien."



Speelminuten

Maandag zal Badjeck zijn opwachting maken in het tweede oefenduel van FC Emmen in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd na de winterstop, die volgende week vrijdag op het programma staat tegen Jong Ajax. SV Meppen, de koploper in de Duitse Regionalliga Nord, is maandag de tegenstander in de JENS-vesting. Dat duel begint om 18.00 uur. "Het is mogelijk dat Cedric vanmiddag al in actie komt tegen tegen Achilles'29, maar die kans is niet heel groot", aldus Lukkien.



FC Emmen - Achilles'29 begint om 16.00 uur, na de nieuwjaarsreceptie van de club.



"Verder nog niets op de rol"

Op Badjeck na is het bij FC Emmen rustig op het transferfront. "Er staat verder niets op de rol op dit moment", aldus Lukkien. "Er komen in ieder geval geen proefspelers op korte termijn zoals het nu lijkt en er staat ook niemand op de lijst om de club te verlaten in de winterstop."



Contractverlenging Dennis Telgenkamp?

FC Emmen is met een aantal spelers wel in gesprek over contractverlenging. Één daarvan is doelman Dennis Telgenkamp. De Drentse club en de 29-jarige goalie praten over een langdurige samenwerking (waarschijnlijk drie seizoenen), maar de kogel is nog niet door de kerk.



Geblesseerden

Aanvoerder Sander Rozema en aanvaller Pascal Huser, die voor de winterstop nog last van blessures hadden, trainden de afgelopen week weer gedeeltes met de groep mee. Voor beide spelers geldt wel dat het duel tegen Jong Ajax te vroeg komt. De rentree van ex-Feyenoorder Stef Gronsveld laat nog op zich wachten. Lukkien verwacht de verdediger niet voor februari op het veld.

Door: Niels Dijkhuizen