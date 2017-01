Wie worden de finalisten van Protos Weering?

VOETBAL - Na een week rust gaat het zaalvoetbalfeest, beter bekend als het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, morgen verder met de halve finales. Van de 100 deelnemende ploegen zijn er nog 25 over en die strijden morgen in vijf poules van vijf clubs voor de eerste vijf finaleplaatsen.

voorronde Protos Weering: de statistieken

De kwartfinale: de statistieken

indeling halve finales Protos Weering

De nummers 2 van de vijf poules mogen zich woensdag 11 januari melden voor de tussenronde, waar nog één finaleticket te verdienen valt.19 van de 25 overgebebleven clubs komen uit Drenthe, daarbij ook de vijf Drentse finalisten van vorig jaar: Rolder Boys, HZVV, SC Erica, Noordscheschut en SVBO.Hieronder een voorbeschouwing op de halve finale en belichten we de kansen van de clubs per poule.In poule A, in Sporthal Angelslo in Emmen komen De Weide, HZVV, Valthermond, Hardenberg'85 en vv Emmen in actie. De twee grote favorieten in deze poule zijn HZVV en De Weide. HZVV, dat zes keer winnaar werd in de 39-jarige historie van het toernooi, haalde zonder grote problemen deze halve finale en weet hoe het is om te presteren onder druk. De andere zaterdagclub uit Hoogeveen, De Weide, imponeerde tot nu toe. De groen-witten leden nog geen enkele nederlaag tot nu toe. vv Emmen, dat derde werd in de kwartfinalepoule (maar wel met 9 punten uit vier duels) is een outsider in deze poule A. Met de gemakkelijk scorende Björn Zwikker is het zeker een ploeg om rekening mee te houden. Valthermond is zaterdagavond net terug van een weekje trainingskamp in de Spaanse badplaats Salou en de grote vraag is natuurlijk: is iedereen goed uitgerust van de trip? Hardenberg'85 lijkt in deze poule kansloos.In poule B, waarin Dedemsvaart, Nieuw Buinen, Bergentheim, Rolder Boys en SC Erica elkaar treffen komen de twee finalisten van vorig jaar dus in actie. Rolder Boys en winnaar van editie 39, SC Erica. De Ericanen kwamen met de hakken over de sloot door de kwartfinales. De zondageersteklasser verloor vorige week vrijdag de eerste twee duels, van CEC en De Weide, en leek tot drie seconden voor het einde van het derde duel tegen Drenthina te worden uitgeschakeld. Tot Robert Torenboch de 1-0 scoorde. Door die nipte zege mocht Erica nog hopen om als één van de vijf beste nummers 3 de halve eindstrijd te halen. Dat lukte omdat de Ericanen negen goals maakten tegen Zwartemeerse Boys. Rolder Boys bereikte, in de poule met Beilen, eenvoudig de halve finale. Na drie duels waren de mannen uit Rolde al zeker van plaatsing. Daar veranderde de nipte nederlaag tegen Beilen niets meer aan. Nieuw Buinen is, op basis van de prestaties tot nu toe, misschien wel de te kloppen ploeg in deze poule. De oranjehemden verloren nog niet één keer en zijn achter Noordscheschut de best presterende ploeg tot nu toe met 22 punten uit 8 duels en een doelsaldo van 28 voor en 6 tegen. Ook Dedemsvaart verloor nog geen enkel duel tot nu toe en is een gevaarlijke outsider, terwijl Bergentheim mag worden gezien als de zwakste broeder in deze poule.De best presterende ploeg tot nu toe, Noordscheschut, komt in sporthal Activum in Hoogeveen in actie en is automatisch ook de grote favoriet voor de poulewinst met Beilen, Staphorst, Dalen en EMMS als tegenstanders. Noordscheschut, met de altijd scorende Danny Kiekebelt in de gelederen, behaalde in de acht duels tot nu toe 22 punten en dat met een doelsaldo van 29 voor en 4 tegen. Staphorst is op basis van het niveau waarop de ploeg op het veld acteert (de hoofdklasse) natuurlijk een ploeg die ook poulewinnaar kan worden. Beilen presteert uitstekend tot nu toe, won de kwartfinalepoule met onder andere Rolder Boys als tegenstander, dus ook die club is zeker niet kansloos in deze poule. Dalen en EMMS moeten hopen op een avond waarop alles lukt.In Dalen hopen MSC, CSVC, SVBO, Achilles 1894 en Gramsbergen te pieken. Een lichte favorietenrol is er voor MSC, de zondaghoofdklasser uit Meppel. De zwart-witte brigade van het trainersduo Bas Bijen en Herman Scherpen won het Jan Bralten Zaalvoetbaltoernooi vorige week en plaatste zich een dag later als eerste van de 25 clubs voor de halve eindstrijd. De Meppelers wonnen alle duels in de kwartfinale. Achilles 1894 uit Assen is ook een ploeg die deze poule kan winnen en datzelfde geldt voor SVBO, al lijken beide ploegen het vooral op ervaring af te leggen tegen MSC. CSVC en Gramsbergen lijken op voorhand kansloos, maar wellicht zit er een daverende stunt in voor deze clubs.Een hele interessante poule is poule E, met Hoogeveen zondag, Germanicus, HOC, DZOH en CEC die elkaar ontmoeten in sporthal De Eendracht in Zwartemeer. Een uitgesproken favoriet is er in deze poule niet te noemen, al lijkt Hoogeveen toch licht favoriet om deze poule te winnen. Maar wat kunnen Germanicus en DZOH, twee ploegen die zich redelijk overtuigend plaatsten voor deze avond. Bovendien beschikt DZOH over Roy Stroeve en Berry Hoogeveen. Twee spelers die elkaar blindelings vinden en jarenlange ervaring hebben, ook onder grote druk. En wat kan zondagvierdeklasser HOC, de fusieclub uit Exloo/Odoorn? Zit er nog een stunt in van deze club? Tot nu toe is HOC in ieder geval nog ongeslagen en is het vertrouwen ongetwijfeld groot. CEC is de outsider in deze poule.Wilt u vanavond van minuut tot minuut op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de vijf sporthallen. Volg dan alles op de voet via onze website: www.rtvdrenthe.nlDe eerste duels beginnen vanavond om 18.00 uur. Wilt u de hoogtepunten van de avond terugzien, kijk dan zondagavond naar Onze Club op TV Drenthe. De uitzending staat geheel in het teken van de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Beelden zijn er vanuit Dalen, Zwartemeer, Emmen en Hoogeveen. De uitzending begint zondag om 18.35 uur.