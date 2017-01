'Website ziekenhuis Assen slecht beveiligd'

De website van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is niet goed beveiligd (foto: Google Streetview)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft een site die niet goed is beveiligd. Dat blijk uit onderzoek waar Trouw vanochtend over schrijft.

Het onderzoek werd gedaan door Woman in Cybersecurity, een Nederlands netwerk van vrouwen die in de computerbeveiliging werken.



Zij bekeken 97 website van ziekenhuizen. Bij 36 van de websites was iets mis, waaronder die in Assen. Zo had een kwart van de site geen beveiligde verbinding en bij tien procent was ook sprake van een verouderde beveiliging.



Op een slecht beveiligde site kunnen patiëntgegevens relatief eenvoudig in verkeerde handen vallen.