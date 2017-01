Te weinig vorst voor marathon op natuurijs

De kans op een marathon is klein in Noordlaren en Veenoord (foto: RTV Drenthe/ Frits Emmelkamp) De ijslaag op de ijsbaan in Veenoord is nog te dun (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

NOORDLAREN/VEENOORD - Een marathon op natuurijs zit er voorlopig nog niet in. Zowel op de baan in Veenoord als in Noordlaren is het ijs te dun.

Jan Geert Veldman van de ijsbaan in Noordlaren: "De weersverwachting was niet waar we op hadden gehoopt. Ook waren de voorspellingen anders". Met vijf graden onder nul vriest het te weinig om een dikkere ijslaag te maken.



Misschien geen marathon, maar in Noordlaren kunnen kinderen waarschijnlijk wel schaatsen op hun laatste vakantiedag. "We hebben nog een paar uur, ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om kinderen straks op de baan te laten schaatsen".



In Veenoord gaat het iets minder hard. Margriet Sieben: "We moeten erg lang wachten voordat we kunnen sproeien." De baan gaat vandaag in ieder geval niet open voor leden.