Assense richt beroepsvereniging op voor geboortefotografen

Een van de foto's die Natasja Jansen maakte (foto: Natasja Jansen)

ASSEN - Fotograaf Natasja Jansen uit Assen heeft samen met twaalf collega's een beroepsvereniging opgericht voor geboortefotografie.

"We willen hoogwaardige reportages afleveren. Daarom is het belangrijk dat leden aan de eisen voldoen. Pas als ze daaraan voldoen, kunnen ze bij ons aansluiten", legt Jansen uit.



Geboortefotografie is momenteel in opkomst. "Je merkt steeds meer dat mensen alles willen vastleggen. Het wordt nu ook steeds gewoner om geboortes vast te leggen. Ik heb het zelf ook laten doen, toen ik een half jaar geleden ben bevallen."



Jansen vindt het een prachtig beroep. "Je bent bij de meest intieme gebeurtenis van iemands leven. Het is fantastisch om te doen."



"Het is soms heel heftig, maar tegelijk ook heel mooi om te zien. Je ziet de steun van beide partners en hun emoties."