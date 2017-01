Hond vindt vermiste vrouw (79) uit Roden terug

RODEN - Een 79-jarige vrouw uit Roden is enkele tijd vermist geweest.

De vrouw vertrok volgens de politie gisteravond rond elf uur zonder jas. Het was op dat moment -8 graden buiten.De politie is gaan zoeken en kreeg daarbij hulp van de. Dat is een vereniging bestaande uit vrijwilligers en honden, die de politie helpt zoeken naar vermiste mensen.Kort voor drie uur vond een hond van de Dutch Rescue Dogs de vrouw terug in de buurt van haar huis. De 79-jarige was onderkoeld, maar wel bij bewustzijn. Een ambulance heeft haar voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.