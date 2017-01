Volleybalster Laura Dijkema wil vaker bij familie in Nederland zijn

Laura Dijkema (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - In de eerste week van het nieuwe jaar blikken we met verschillende mensen terug op 2016 en kijken we vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met volleybalster Laura Dijkema uit Beilen. De volleybalster vertrok afgelopen jaar naar de Italiaanse topclub Igor Gorgonzola Novara.

"Het bevalt me hier goed. De volleybalcultuur is hier mooi en professioneel. Ik ben hier heel erg tevreden", vertelt de Drentse vanuit Italië.



Grote sport

In Italië leeft de sport volleybal meer dan in ons land. "Het is hier wel echt een heel grote sport", zegt Dijkema. "In Nederland heb je bij een wedstrijd bijvoorbeeld weinig toeschouwers. In Italië zijn er minimaal zesduizend man bij een wedstrijd. Het leeft hier zoveel meer."



Familie

Een van de voornemens van Dijkema is vaker haar familie en vrienden in Nederland opzoeken. "Soms ben ik een paar dagen vrij. Ik heb me voorgenomen dan naar Nederland te vliegen om familie te bezoeken. Ik ben een paar weken geleden voor het eerst tante geworden. Het is zonde om dat te missen. Als je de kans hebt dingen mee te maken, doe ik dat graag."



EK

Komend jaar staan er veel wedstrijden op het programma voor de volleybalster, bijvoorbeeld het EK. "We spelen het EK weer met het Nederlandse team. Vorige keer zijn we tweede geworden. Ik heb daar absoluut heel veel zin in."