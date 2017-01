Gemeente wil geen monumentenstatus voor HBS in Meppel

MEPPEL - De gemeente hoopt niet dat de vroegere HBS in Meppel een monumentenstatus krijgt.

"Als ik eerlijk ben, denk ik dat we daar niet op zitten te wachten", zegt wethouder Koos de Vos. De gemeente is eigenaar van het gebouw. "Een monumentenstatus is voor de gemeente altijd lastig. Het wordt dan lastiger om het gebouw te onderhouden. De bedoeling is dat het pand wordt verkocht. Potentiële kopers hebben er dan ook last van."Volgens De Vos worden eigenaren geconfronteerd met allerlei verplichtingen waarop ze niet zitten te wachten. "Het gaat dan vaak om de buitenkant. De binnenkant kun je veel van zeggen, maar dat lijkt mij geen monument. Daar zou je dus allerlei dingen mogen doen. Maar met name de buitenkant moeten blijven zoals deze is."De gemeente heeft inmiddels al gesproken met potentiële kopers. "Daar hebben we wel tegen gezegd dat de buitenkant in stand moet worden gehouden", aldus De Vos. Er zijn plannen bij de gemeente binnengekomen voor onder meer appartementen, een hotel, zorghotel of cultureel gebouw.Eerder deze week werd bekend dat de landelijke monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap een monumentenstatus voor de vroegere Rijks Hogere Burgerschool aan het Zuideinde heeft aangevraagd. Ook voor de Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat is bij de provincie zo'n status aangevraagd.