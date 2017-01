Politie begint geen nieuw onderzoek naar Meppeler vuurwerkdode

MEPPEL - De politie is niet van plan opnieuw onderzoek te doen in de zaak van de vuurwerkdode in Meppel.

"We hebben in de nieuwjaarsnacht al onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat het ongeluk meneer zijn eigen schuld is geweest. Het vuurwerk dat hij heeft gebruikt, was niet in Nederlandse winkels te koop, maar dat wil niet zeggen dat het illegaal vuurwerk is geweest", aldus een politiewoordvoerder.De vuurwerkbranche had om meer onderzoek gevraagd. "We zitten met vragen. Wat is er gebeurd? Was het vuurwerk niet deugdelijk, de gebruiksaanwijzing niet goed? Dat soort dingen, zodat we er eventueel lering uit kunnen trekken en zaken kunnen aanpassen", aldus Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.Het 54-jarige slachtoffer uit Meppel liep tijdens de jaarwisseling hoofdletsel op toen vuurwerk dat hij zelf had aangestoken in de buurt van zijn gezicht ontplofte. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldde dat ze geen aanwijzingen had gevonden dat het vuurwerk illegaal was. Voor andere strafbare feiten waren ook geen aanwijzingen.