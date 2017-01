Stelling: We reageren hysterisch op winters weer

ASSEN - Wel of geen schaatsmarathon, code geel en aangekondigde ijzel. Het winterse weer houdt de gemoederen flink bezig.

De ijskoorts liep vanochtend hoog op. De ijsmeesters van de ijsbanen in Noordlaren en Veenoord zijn sinds gisteravond bezig met het sproeien van de buitenbanen. Maar een marathon op natuurijs gaat er niet komen. Het ijs is te dun.Voor vannacht en morgenochtend worden sneeuw en ijzel voorspeld. Er wordt nu al volop gewaarschuwd voor de gladheid die dat met zich meebrengt.Wat vindt u? Maken we ons te druk over het winterse weer?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of er een verbod moet komen op consumentenvuurwerk. Een meerderheid van 56 procent van de stemmers blijft liever zelf vuurwerk afsteken. Bijna 44 procent van de stemmers ziet het consumentenvuurwerk liever wel verdwijnen. In totaal brachten 3391 mensen een stem uit.