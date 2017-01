Veenkoloniën in beeld voor grootste zonnepark van Nederland

Plannen voor een groot zonnepark in de Drentse Veenkoloniën (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

NIEUW-BUINEN - Er zijn vergevorderde plannen om in de Drentse Veenkoloniën het grootste zonnepark van Nederland neer te zetten. Het Friese bedrijf Powerfield is bezig met een park van 500 hectare.

Het geplande zonnepark zou de plaatsing van 45 windmolens in het gebied overbodig maken. Het zonnepark kan volgens Powerfield zelfs ruimschoots meer stroom opwekken. Het bedrijf is met de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in gesprek over de procedures die doorlopen moeten worden.



Procedures

Jean Louis Bertholet van Powerfield acht de kans zeer groot dat het plan werkelijkheid wordt. "De financiering is geen probleem, er zijn genoeg partijen die in dit soort grote duurzaamheidsprojecten willen investeren. De grootste uitdaging is het doorlopen van de procedures."



Powerfield denkt daarvoor dit hele jaar nog nodig te hebben. Begin 2018 zou de bouw van het park dan kunnen beginnen. "We willen het gefaseerd opbouwen. De 500 hectare wordt over een aantal locaties verdeeld", aldus Bertholet.



Verheugd

Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën reageert verheugd op het plan. "Ik denk zeker dat dit plan doorgaat, de kans is volgens mij 150 procent." De timing is volgens Nieboer ook ideaal, omdat de Tweede Kamer vlak voor Kerst een motie heeft aangenomen, waarin minister Kamp wordt opgeroepen een 'periode van bezinning' in te lassen als het gaat om de omstreden windmolenplannen.

