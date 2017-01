Leger des Heils Emmen is dringend op zoek naar meer ruimte voor inbrengwinkel

Het Leger des Heils is op zoek naar meer ruimte (foto:ANP/Remko de Waal)

EMMEN - Het Leger des Heils in Emmen is dringend op zoek naar een nieuwe, grotere locatie voor haar kleding- en goederenwinkel.

Nu beschikt de organisatie in Emmen over een loods van zo'n 300 vierkante meter op een industrieterrein. Dat is bij lange na niet genoeg om alle tweedehands kleding, meubels, lampen en andere spullen kwijt te kunnen.



Alle goederen zijn bestemd voor de Emmer minima. Zij kunnen voor een vriendenprijsje inkopen doen, maar ook gewoon binnenlopen voor een kop koffie of een goed gesprek.



Volgens majoor Sjaak van Hese van het Leger des Heils in Emmen is er minimaal een loods of pand van 1500 vierkante meter nodig. Snel een pand huren zit er voor het Leger des Heils in Emmen niet in. De organisatie kan geen marktprijzen betalen. "In juni ga ik met pensioen. Een nieuwe locatie voor onze inbrengwinkel zou een geweldig afscheidscadeau zijn", aldus majoor Van Hese.