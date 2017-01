Streep door NK veldrijden voor Jens Dekker

Jens Dekker doet niet mee aan het NK veldrijden (eigen foto)

VELDRIJDEN - Jens Dekker (18) uit Fluitenberg zal zondag niet van start gaan bij het NK veldrijden in Sint-Michielsgestel. De 18-jarige Drent heeft, naar nu blijkt, sinds begin december een virus onder de leden.

"Ik weet niet precies wat voor virus het is, maar ik word steeds niet echt beter. Dus dan is het niet verstandig om te koersen", legt Dekker uit.



"Ik heb geen kracht. M'n hartslag gaat niet echt omhoog en in de wedstrijden loopt het niet. Een 20ste plek in een wereldbekerwedstrijd is niet de plek waar ik hoor te rijden", verklaart Dekker.



Seizoen voorbij?

Maandag gaat de regerend wereldkampioen bij de junioren weer naar de sportarts. "Mocht het dan goed zijn dan ga ik weer opbouwen, maar misschien is het seizoen ook wel voorbij."



Voorzichtig

Al twee weken heeft hij bijna geen fiets aangeraakt. Ook de wedstrijd in Surhuisterveen van afgelopen woensdag liet hij schieten. "Als ik straks drie weken niet fiets, dan loopt m'n conditie wel aardig hard terug. Als het niet gaat rijd ik toch niet met plezier rond, dan kan ik beter voorzichtig aan doen en goed opbouwen naar het nieuwe seizoen."

Door: Karin Mulder Correctie melden