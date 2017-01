Ziekenhuis Assen past beveiliging website aan

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft de beveiliging van de website aangepast. Vanochtend werd bekend dat de site niet goed beveiligd zou zijn. Zo had de site geen beveiligde verbinding als mensen gegevens via het contactformulier verstuurden.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat het probleem direct is opgelost. "Het is niet zo dat hele site onveilig was. Het ging om de omgeving van het contactformulier. We hebben hier vanochtend gelijk naar gekeken en de omgeving veilig gemaakt".Het was bij het ziekenhuis niet bekend dat de beveiliging niet in orde was. Als een site niet goed beveiligd is kunnen persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen.Maar de woordvoerder acht de kans klein dat dit is gebeurt. "Er zijn geen signalen om aan te nemen dat gegevens gehackt zijn".Woman in Cybersecurity, een Nederlands netwerk van vrouwen die in de computerbeveiliging werken, deden onderzoek naar 97 websites van ziekenhuizen. Bij 36 van de websites was iets mis.De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen geeft aan dat er aan een oplossing wordt gewerkt