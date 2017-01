In verpleegtehuis mishandelde man (85) overleden

ANNEN- De 85-jarige man uit Annen die twee weken geleden werd mishandeld in verpleeghuis Veenkade in Veendam, is gisteren overleden. Dat meldt de familie in een bericht op Facebook.

De man werd in december mishandeld door een medebewoner. Volgens de zoon van de man sloeg een medebewoner de 85-jarige man met een ijzeren staaf van een rolstoel.Sinds de mishandeling lag de 85-jarige man in het ziekenhuis. Volgens de zoon waren onder meer het gehoor en het zicht van zijn vader beschadigd. "Mijn vader is nu angstig en schrikkerig", vertelde de zoon vorige maand. "Als iemand hem aanraakt, slaat hij van zich af en er valt niet met hem te communiceren."De bewoner die het slachtoffer aanviel, was een paar dagen ervoor op dezelfde kamer komen te liggen.De zorginstelling heeft de mishandeling gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die gaat volgens Meander een onafhankelijk onderzoek instellen naar het incident. Daaruit moet blijken of Veenkade goed heeft gehandeld. Er wordt onder meer gesproken met de familie en het betrokken personeel.Of soortgelijke incidenten vaker voorkomen, kon de woordvoerder van Meander niet zeggen. "Maar oudere cliënten die dementerend zijn, kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen. We hebben allemaal goed geschoold personeel, maar het blijft mensenwerk." De mishandeling gebeurde op een afdeling waar demente mensen zijn opgenomen.Wat er met de bewoner gebeurt, die de 85-jarige man aanviel, is onbekend. "Vanwege de privacy kan ik daar geen uitspraken over doen. Maar ik kan wel zeggen dat hij niet meer op de Veenkade verblijft", zei de woordvoerder eerder. De politie laat weten dat de man is aangehouden na het incident, maar de politie spreekt verder niet van verdachte omstandigheden.De zoon van de man deed afgelopen week aangifte van de mishandeling bij de politie.