Agressieve stapper krijgt taakstraf voor geweld in Coevorden

De Coevordenaar sloeg twee mannen tegen de grond (foto: pixabay.com)

ASSEN/COEVORDEN - Een 22-jarige Coevordenaar moet een avondje stappen bekopen met een werkstaf van 160 uur, waarvan tachtig voorwaardelijk. Hij mishandelde in de nacht van 31 juli twee leeftijdsgenoten.

In Stadscafé Rembrandt in Coevorden kreeg de 22-jarige man ruzie met drie mannen. Later op de avond kwam hij de drie buiten weer tegen en gaf hij een van hen een vuistslag op de neus. Toen hij tegen grond ging, schopte de Coevordenaar hem tegen het hoofd.



Tweede vechtpartij

Later die nacht kwam hij het trio opnieuw tegen bij een grillroom in de stad. Ook daar ontstond een vechtpartij. Nu werkte de 22-jarige man een andere man tegen de grond en schopte hij hem tegen de neus. Een getuige beschreef de trap alsof de man tegen een voetbal schopte



'Zwart voor de ogen'

In de rechtszaal kon de Coevordenaar kon niet uitleggen waar zijn woede-uitbarstingen vandaan kwamen. "Door de combinatie van alcohol en boosheid werd het me een beetje zwart voor de ogen", vertelde hij de rechter.



Betalen

De man heeft via Facebook zijn verontschuldigen aangeboden aan de slachtoffers. De rechter bepaalde dat hij de twee in totaal 700 euro schadevergoeding moet betalen.