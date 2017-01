Guido (9) heeft een hand uit de printer

Guido kreeg hulp van Stefan Veldman (foto: NOS Jeugdjournaal)

EMMEN - Guido Sibering (9) uit Emmen is geboren zonder linkerhand. Hij vond hier zelf een oplossing voor.

Op internet kwam Guido een filmpje tegen over een kunsthand uit de 3D-printer. Via het UMCG kwam hij in contact met Stefan Veldman die hem hielp bij het maken van de hand.



Guido's nieuwe hand kost 52 euro. Een normale prothese kan tussen de 15.000 en 20.000 euro kosten. Voor die 52 euro kreeg Guido's kunsthand ook de kleuren van zijn favoriete voetbalclub Bayern München.