Ondernemend: 'Controleer altijd je post van de Belastingdienst'

Ondernemend over belasting, startups en hotels (foto Fred van Os/RTV Drenthe) Vanuit de Ondernemersfabriek in Assen (foto Fred van Os/RTV Drenthe)

ASSEN - Mariële de Wind van De Witte Assurantiën in Assen heeft een advies: "Controleer als ondernemer altijd de beschikkingen van de belastingdienst. Er zitten regelmatig fouten in die je geld kosten."

Mariële de Wind is een van de gasten in een nieuwe aflevering van Ondernemend vandaag op TV Drenthe. Ze is expert op het gebied van ziekteverzuim en de afhandeling daarvan voor bedrijven. "Het is een ingewikkelde kwestie. Zeker als personeel langdurig ziek is. Dat kan je veel geld kosten als ondernemer."



Een hotel midden in het land

Horecaondernemer Rob van der Valk van het gelijknamige hotel in Assen droomt ervan om een keer ergens midden in het land een hotel te bouwen. Van der Valk komt uit een roemruchte horecafamilie. Een familie die in Nederland flink bezig is om het imperium uit te bouwen. Van der Valk kan in Assen niet achterblijven, zo vertelt hij in Ondernemend.



Je moet je klant leren kennen

De derde gast is Elin Derks van Press Start. Een echte 'startup'. Althans als het gaat om de uitbouw van haar bedrijf. Ooit begonnen in de garage, heeft ze zich aangemeld bij de Ondernemersfabriek. Daar krijgt ze hulp in het ondernemen. "En dat is best confronterend. Ze leren je bijvoorbeeld een beeld te hebben van het klanten. Je denkt dat je een goed beeld hebt, maar dat valt best wel tegen."



[https://youtu.be/yqrFmn4Cmwc]

Door: Andries Ophof Correctie melden