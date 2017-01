Man uit Meppel ging kijken bij vuurwerk dat niet afging

MEPPEL - De man uit Meppel die is omgekomen bij een ongeluk met vuurwerk, wilde kijken waarom zijn vuurwerk niet afging. Het vuurwerk ontplofte toen alsnog waardoor de man ernstig gewond raakte aan zijn hoofd.

Dat meldt de politie. Om de oorzaak van het ongeluk boven water te krijgen, spraken agenten met getuigen en familie van het slachtoffer."Op basis van het onderzoek concluderen de politie en het Openbaar Ministerie dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Bij het afsteken van het vuurwerk waren namelijk geen anderen betrokken. De man heeft zelf zijn eigen vuurwerk afgestoken", aldus de politie.Volgens een vuurwerkexpert van de politie gaat het waarschijnlijk niet om consumentenvuurwerk. Onduidelijk is nog hoe de man aan het vuurwerk is gekomen en waar hij het heeft gekocht.Een installatie, waarmee het vuurwerk werd afgestoken, is door de politie in beslag genomen en onderzocht."In overleg met familie zullen we de komende periode helder proberen te krijgen wat de aard van het vuurwerk is geweest en waar dit vandaan komt", aldus de politie. Daarmee lijkt de politie het dossier in de zaak van de vuurwerkdode nog niet te sluiten. Eerder vandaag meldde de politie nog geen nieuw onderzoek te doen. De vuurwerkbranche drong aan op een nieuw onderzoek.De man uit Meppel overleed woensdagavond aan de gevolgen van zijn verwondingen.