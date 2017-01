Enquête: bent u tevreden over de politiek?

ASSEN - Nog twee maanden en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Er wordt veel gezegd en geschreven over de bezorgdheid, onvrede en boosheid van een deel van de kiezers, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar hoe zit dat precies? Zijn burgers echt zo ontevreden?

Om een beter beeld te krijgen van wat leeft onder de bevolking, vragen we u een enquête in te vullen. Want vertrouwt u politici nog? Bent u bezorgd over de toekomst? Maar ook: wat gaat goed in ons land en moet zeker zo blijven?We zijn benieuwd naar uw ervaringen. De vragenlijst kunt u hier invullen.RTV Drenthe doet dit onderzoek samen met de NOS en de regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV Utrecht, Omroep Brabant, Omroep Zeeland, RTV Rijnmond, 1Limburg en Omroep West. De vragenlijst is ook op de sites van deze omroepen te vinden.De enquête blijft twee weken online staan. Daarna maken we de resultaten bekend.