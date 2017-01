Zwartparkeerder bestraft voor bedreigen parkeerwacht

De man vertikt het regelmatig om te betalen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/GRONINGEN – Voor het bedreigen van een parkeerwacht moet een man uit Assen veertig uur werkstraf verrichten. Dat bepaalde de rechter in zijn woonplaats vandaag.

Toen de 37-jarige Assenaar op 12 oktober in Groninger door een vrouwelijke parkeerwacht werd aangesproken omdat hij niet had betaald voor een parkeerplaats, werd hij kwaad. Hij schreeuwde tegen de vrouw dat hij haar thuis zou opzoeken en haar nek zou breken. Zij stapte naar de politie.



Het is niet de eerste keer dat de man wordt veroordeeld voor agressief gedrag tegen een parkeerwacht. In het verleden is hij ook bestraft voor bedreigingen, maar ook voor het beledigen en bespugen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).



Het gaat telkens mis in Groningen, waar de man regelmatig werkt in de growshop van zijn broer. Hij parkeert steeds zijn auto zonder te betalen.



De Assenaar moet zijn laatste slachtoffer 200 schadevergoeding betalen.