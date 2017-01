Dun laagje ijs in Noordlaren zorgt voor grootse schaatspret

NOORDLAREN - In Noordlaren wordt vandaag volop geschaatst op de ijsbaan achter de voormalige school.

Een marathon zit er niet in en dat is misschien wel goed nieuws voor de recreatieve schaatser."Het is voor het eerst sinds een paar jaar dat ik weer schaats. Toen ik hoorde dat ze gisteravond gingen sproeien, dacht ik: we gaan het weer beleven", aldus een van de schaatsers op de Noordlaarder baan. "Het ijs is wel heel dun. Je moet oppassen dat je niet door het ijs heen trapt op het asfalt. Dat gebeurde al een keer achterin."In Veenoord wordt nog niet geschaatst. Ook daar kwam de plaatselijke ijsclub in actie om een ijsvloer te creëren. En dat allemaal misschien wel voor die eerste marathon op natuurijs. Maar daar wil het nog niet zo vlotten met de ijsvloer."Er ligt ijs, maar er zijn ook nog open plekken. Dus het is onverantwoord om hem open te doen", meldt de ijsvereniging van Veenoord op Facebook. Als het vanavond weer gaat vriezen, doet de club misschien nog een poging. En dan kan er morgen misschien alsnog worden geschaatst.