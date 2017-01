'Drie windboeren Veenkoloniën willen toch zonnepark'

NIEUW-BUINEN - Minstens drie boeren in de Veenkoloniën die grond ter beschikking stelden voor windparken, willen daar onderuit.

Dat zegt Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind tegen RTV Noord De windboeren zien volgens Nieboer liever zonneparken op hun grond. In de Veenkoloniën heeft het Friese bedrijf Powerfield vergevorderde plannen voor het grootste zonnepark van Nederland. Vorige maand wilde een meerderheid in de Tweede Kamer dat de aanleg van een windmolenpark in de Veenkoloniën wordt uitgesteld. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zou moeten kijken naar andere manieren om duurzame energie op te wekken.Volgens Nieboer zijn er verschillende redenen waarom de windboeren liever zonneparken zien. "De plannen worden al heel lang tegengehouden, dus de kans is klein dat ze doorgaan. Bovendien lopen de sociale spanningen op", zegt Nieboer tegen de omroep. "Hun vrouwen worden op het schoolplein met de nek aangekeken. De boeren krijgen nu alle kans om hun percelen ter beschikking te stellen voor zonnepanelen."Windboeren hebben wel een contract ondertekend, zegt Nieboer. "Maar als de Tweede Kamer zegt dat het plan niet doorgaat, kunnen ze hun schade claimen bij Economische Zaken."