Grote kans op gladheid in Drenthe: code oranje

Er is grote kans op ijzel (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/GIETEN - Het wordt vannacht glad op de Drentse wegen. Er is grote kans op sneeuw en motregen, wat tot ijzel kan leiden.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag kan het vanaf 3.00 uur glad zijn op de weg. Het KNMI heeft vanaf 5.00 uur code oranje afgekondigd. Code oranje is dan tot zaterdagmiddag 17.00 uur van kracht. Volgens het weerinstituut kan het verkeer veel last hebben van de gladheid.



In Drenthe gaat Rijkswaterstaat met zeventien strooiwagens de weg op. Mocht het nodig zijn, dan kan Rijkswaterstaat ook meer strooiwagens inzetten. In totaal ligt er in onze provincie ruim 3,5 miljoen kilo strooizout opgeslagen. Als het sneeuwt, gaan de sneeuwschuivers de weg op.



Lange nacht voor strooiers

Ook in de gemeente Aa en Hunze bereidt men zich voor op een gladde nacht. "De mannen gaan zo naar bed toe, want ze moeten vannacht aan de slag", zegt coördinator George Barnier. "Vanaf een uur of twee gaat het sneeuwen. Dat duurt een tijd, daarna gaat het over in ijzel en blijft de vorst aanhouden."



Banier waarschuwt mensen die vannacht de weg op moeten. "Wees gewoon voorzichtig", luidt zijn advies.



Meetpunten langs de weg

Inspecteurs van Rijkswaterstaat houden vanavond, vannacht en morgen de wegen in het Noorden in de gaten. Zo staan er langs de wegen meetpunten die een overzicht geven van bijvoorbeeld de temperatuur van het wegdek en de luchtvochtigheid. Hiermee kan Rijkswaterstaat op tijd inspelen op de gladheid.