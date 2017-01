Minder vuurwerkschade in Emmen dan vorig jaar

Medewerkers van de gemeente vervangen een kapotte prullenbak in Schoonebeek (foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - De schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk is voor de gemeente Emmen afgelopen jaarwisseling minder dan het jaar ervoor. In totaal werd er voor 8.100 euro vernield, het jaar ervoor was dit 9.000 euro.





Lees ook: Drukke periode voor schadeverzekeraars

Tijdens de eerste inspectieronde was de eerste indruk al dat het schadebedrag dit jaar lager zou zijn dan voorgaande jaren. "Een echte verklaring heb ik daar niet voor, maar misschien ligt het aan het carbidschieten. Dan zijn mensen meer bij elkaar en gaan ze minder rondzwerven en vernielen", liet Harry Lanting van de gemeente toen weten. Vooral prullenbakken en verkeersborden moesten het ontgelden tijdens Oud en Nieuw. Maar ook brandplekken op grasvelden en op de wegen is een van de hogere kostenposten. Afgelopen maandag begon de gemeente met een eerste inspectieronde. Beschadigde prullenbakken en borden werden direct vervangen.Tijdens de eerste inspectieronde was de eerste indruk al dat het schadebedrag dit jaar lager zou zijn dan voorgaande jaren. "Een echte verklaring heb ik daar niet voor, maar misschien ligt het aan het carbidschieten. Dan zijn mensen meer bij elkaar en gaan ze minder rondzwerven en vernielen", liet Harry Lanting van de gemeente toen weten.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden