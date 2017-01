Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Ook in het nieuwe jaar zitten de weekenden in Drenthe weer bomvol activiteiten. Dit weekend zijn onder meer een paar nieuwjaarsconcerten te bezoeken.

Wij doen een greep uit de evenementen van het weekend.Zaterdag- en zondagavond is Wildlands Adventure Zoo in Emmen voor het laatst speciaal verlicht. Bezoekers kunnen tussen 17.00 uur en 21.00 uur terecht in het dierenpark voor Wild Nights. Kosten voor een bezoek zijn 15 euro. Abonnementshouders kunnen gratis naar binnen.Zaterdag is de laatste dag van de Noordshow in de TT Hall in Assen. Om 11.00 uur is er een prijsuitreiking voor de jeugd en om 13.45 uur wordt een themabijeenkomst gehouden over de vogelgriep. Een kaartje kost 8 euro. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen voor 2 euro naar binnen.De Spek & Bonen Wandeltocht in Valthe is het eerste evenement in het jaar dat Valthe zijn 800-jarig bestaan viert. De wandeltocht neemt deelnemers mee op een reis door de tijd. Tijdens de tocht van acht kilometer komen wandelaars verklede mensen tegen, zoals een dorpsgek. Bij het dorpshuis is ouderwetse muziek te horen en kunnen Oudhollandse spelletjes gespeeld worden.Zaterdagavond vanaf 20.00 uur spelen Drentse artiesten op de Eurosonic Preview Show in Theater Hofpoort in Coevorden. Onder meer Loop Alley, Blackbriar, Timo de Jong en Ricky Rehab treden op. De toegang is gratis.Zondagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur kan de watertoren in Stadskanaal beklommen worden. Volgens de organisatie is de omgeving door de kale bomen nog beter te zien. Na de beklimming kan in het Streekhistorisch Centrum naast de toren glühwein en warme chocolademelk gedronken worden. Entree voor de beklimming is 2,50 euro.De Vereniging Dorpsbelangen Buinen organiseert zondag voor de zevende keer de Buiner Nieuwjaarswandeltocht. Wandelaars kunnen een route van vijf kilometer of een route van tien kilometer wandelen. Vertrekpunt is Hotel Hartelief.In de bibliotheek in Emmen wordt zondag een lezing gehouden over spiritualiteit. Luuk Kuilder geeft de lezing. Hij is Professional Enneagram Coach. Het enneagram geeft inzicht in het menselijk gedrag op vooral het onbewuste niveau. Toegang voor leden is 3,50 euro. Niet-leden betalen vijf euro.Galerie Huis ter Heide opent zondag een kleurrijke expositie. Vanaf 14.00 uur kan het werk van het kunstenaarscollectief en enkele gastkunstenaars bekeken worden. Er is onder meer werk van steen, glas en keramiek te zien.Ook worden op zondag meerdere nieuwjaarsconcerten gegeven in Drenthe. Een selectie:In Hoogeveen speelt de Scala Big Band samen met saxofonist Leo Janssen van het Metropole Orkest een nieuwjaarsconcert in Café het Postkantoor in Hoogeveen. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.The Dutch All Stars Jazz Band geeft in Ruinerwold een nieuwjaarsconcert in de Polletuin. Het concert begint om 15.30 uur in de Polletuin in Ruinerwold.In het koloniekerkje in Wilhelminaoord wordt zondag vanaf 14.15 een nieuwjaarsconcert gegeven door het Orlando Blaaskwintet. Kaarten voor het concert kosten 17 euro. Ze zijn te bestellen via de website Het Byzantijnskoor Drenthe geeft zondag vanaf 15.00 uur een nieuwjaarsconcert in Theater Hofpoort in Coevorden. Kaartjes voor het concert kosten 15 euro en zijn te bestellen op de website van het theater.