Werkstraffen voor pinnen met gestolen pas in Roden

De twee kregen werkstraffen opgelegd (foto: archief RTV Drenthe)

RODEN/ASSEN - Een 18-jarige man uit Assen en een 18-jarige vrouw uit Zevenhuizen hebben werkstraffen gekregen voor het betalen met een gestolen bankpas.

De twee kregen werkstraffen van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.



In juli vorig jaar liep het duo door de straten van Roden, samen met een 26-jarige man zonder vast woonadres en een 23-jarige man uit Arnhem. De groep liep langs geparkeerde auto's en wist bij een daarvan de deuren te openen. Uit die auto werd een portemonnee met daarin een pinpas gepakt.



Bij een supermarkt en een kiosk werd met die pas voor bijna dertig euro aan energiedrank en een aansteker gekocht.



De twee 18-jarigen, die al een strafblad hadden, lieten weten spijt te hebben. Volgens hen was het stoerdoenerij en hadden ze gedronken. De 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats was niet bij de zitting aanwezig, maar werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. De man uit Arnhem zit op dit moment in de gevangenis voor een ander feit. De zaak tegen hem dient later.