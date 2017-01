Stel uit Elim doet aangifte tegen ME

Blauwe plekken op het been van Kerssies (foto: Dennis Nijstad) Nijstad is geraakt in zijn zij (foto: Dennis Nijstad)

ELIM - Dennis Nijstad en José Kerssies gaan aangifte doen tegen de Mobiele Eenheid (ME). De twee liepen in de Nieuwjaarsnacht blauwe plekken op doordat ze klappen kregen van ME'ers.

De ME trad op tegen een groep jongeren die brandweer- en politiemensen bekogelde met vuurwerk.



"Ze hebben me mishandeld", zegt Nijstad. Naar eigen zeggen heeft hij niemand iets misdaan. "We vierden Oud en Nieuw bij mijn schoonouders. Rond half twee gingen mijn vriendin en ik onze dochter ophalen bij het vreugdevuur."



'Geen kans om weg te komen'

Volgens Nijstad was het er rustig. "Het was een vreedzaam vreugdevuur. We waren gezellig aan het babbelen toen we in de verte lampen onze kant op zagen komen. Toen schijnt iemand geroepen te hebben: 'Je hebt drie minuten om weg te komen, anders wordt er geweld gebruikt!' Maar het duurde nog geen tien seconden en toen begonnen de ME'ers al. Ik had geen kans om weg te komen."



Nijstad, die het commando kreeg te gaan lopen, werd meerdere keren geslagen. "Ik stond gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ik dacht: wat overkomt mij nu? Ook vroeg ik waarom ze me sloegen. Ik ben wel gaan lopen, maar ik heb me ook verzet, want ik had niks gedaan."



Blauwe plekken op benen

Hij heeft naar eigen zeggen niets meegekregen van de groep van zeventig jongeren die de hulpdiensten met vuurwerk bekogelde. Zijn vriendin is ook geslagen. Ze heeft forse blauwe plekken op haar benen, vertelt de Elimmer. "Zij kon niet zo snel wegkomen."



Nijstad heeft inmiddels een gesprek met de wijkagent gehad over het doen van aangifte. Hij kan dat niet doen bij de politie in Hoogeveen, zijn eigen regio. Waar en wanneer Nijstad en zijn vriendin wel aangifte kunnen doen, is nog niet duidelijk.