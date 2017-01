Mannen moeten zitten voor diefstal crossmotoren

De rechter veroordeelde de twee tot celstraffen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één maand voorwaardelijk voor het stelen van twee crossmotoren. Daarbij moet hij ook nog veertig uur werkstraf verrichten.

Hij stal de motoren in de nacht van 23 september vorig jaar bij een garagebedrijf aan de Pioniersweg in Emmen. Dat deed hij samen met een 25-jarige Groninger. Die man kreeg twee maanden celstraf van de rechter.



Oproep op Facebook

De garagehouder ontdekte de diefstal de volgende ochtend en plaatste foto's van de twee gestolen motoren op Facebook met een oproep erbij tips te sturen over waar de voertuigen waren gebleven.



De tips die hij kreeg, stuurde hij naar de politie, maar ondertussen ging hij ook zelf naar het genoemde adres in Emmen, waar de motoren zouden zijn. Daar bleek dat de Emmenaar en de Groninger samen aan het toeren waren op een van de motoren.



Naar het ziekenhuis

De garagehouder sneed de motor af en trok de Groninger er vanaf. Een man die met de garagehouder was meegereden trapte de man nog in het gezicht. De Emmer verdachte ging er vandoor. Hij werd later opgepakt en bekende de diefstal.



De Groninger moest na zijn aanhouding naar het Scheper Ziekenhuis, omdat hij gewond was aan een van zijn benen. Daar ging hij er met infuus en al vandoor, omdat hij bang was om uiteindelijk in de gevangenis te belanden. Ook ontkende hij dat hij betrokken was bij de diefstal.



De man zit ondertussen wel in de cel vanwege een eerder gepleegde woningoverval.