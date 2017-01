Bouke Arends wil verdubbeling N34 en Frieslandroute

EMMEN - Verdubbeling van de hele N34 en de Frieslandroute, de weg Emmen-Drachten. Daarvoor pleitte locoburgemeester Bouke Arends van Emmen vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.

Ook wil Arends, net als burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen, een spoorlijn tussen Emmen en Hoogeveen. Arends gaat nog een stapje verder: hij pleitte vanavond ook voor een spoorlijn tussen Emmen en Groningen.Volgens Arends gaan economische groei en een goede infrastructuur hand in hand. Als voorbeeld gebruikte de locoburgemeester de verdubbeling van de A37 in 2006. "Toen die klaar was, nam het aantal banen in onze gemeente tot 2008 met ongeveer drieduizend toe."Arends noemt het van cruciaal belang om de N34 en N381 te verdubbelen en om de spoorlijnen aan te leggen. "Als de regio mee wil blijven doen in de economische groei en ontwikkelingen tenminste.""Onhaalbaar, denkt u misschien?", vroeg Arends zich hardop af. "Maar als we niet willen gaan voor het onmogelijke, zullen we niets bereiken." Als voorbeeld noemde hij het Atlas Theater, waar de nieuwjaarsreceptie gehouden werd. "We zitten vanavond in een theater waarvan velen hebben gezegd: onmogelijk." Volgens Arends heeft Emmen met het Atlas Theater laten zien dat het onmogelijke mogelijk kan worden gemaakt.Arends ging in zijn toespraak ook in op de economische situatie in Emmen. Die kon volgens hem nog wel wat groeihormonen gebruiken. "De opgave op dit gebied voor onze gemeente blijft ook in 2017 onveranderd groot."Volgens de locoburgemeester hoorde de economische groei van Zuidoost-Drenthe in 2015 met 3,27 procent tot de hoogste van het land. Ook benoemde hij dat het aantal Emmenaren met een bijstandsuitkering in 2016 niet is gegroeid. "Dat zijn feiten die voor onze regio niet vanzelfsprekend zijn, die zelfs tegen de landelijke trend ingaan. Daar mogen we trots op zijn."Het thema van de nieuwjaarsreceptie was geluk. Arends keek dan ook met een geluksgevoel terug op 2016. Uiteraard, de opening van Wildlands kwam voorbij. Het nieuwe park dat in de eerste negen maanden 1,3 miljoen bezoekers trok.Arends vergat ook de dorpen niet te noemen, want "gelukkig is onze gemeente groter dan alleen het centrum." Hij stond onder meer stil bij het 150-jarig bestaan van Barger-Compascuum en zijn beroemdste inwoner, Nobelprijswinnaar Ben Feringa.Ook roemde hij nog een keer Aleid Rensen, de oud-dierentuindirecteur die vorige maand na een kort ziekbed overleed. "Zij heeft samen met haar man Jaap Rensen, gezorgd dat het Noorder Dierenpark is uitgegroeid tot een dierenpark van wereldklasse. Daarmee heeft zij een hele grote bijdrage gehad aan de bekendheid van Emmen."Arends sloot zijn nieuwjaarsspeech af met advies. "Ons geluk wordt steeds vaker op de proef gesteld door groeperingen, personen en hun acties. Bedoeld om angst te zaaien en om ons te verdelen. Om onze verwachtingen en onze hoop op een negatieve manier te beïnvloeden."Volgens de locoburgemeester wordt het een grote opgave voor iedereen om zich niet over te geven aan de angst voor terreur. Hij benadrukt dat iedereen moet gaan voor hoop. "Vrijheid is leven zonder angst. Laten we blijven geloven in onze idealen en onze waarden, in alles wat bijdraagt aan ons geluk. Kiezen we voor het juiste of kiezen we voor het gemakkelijke? De keuze is aan ons."