Meepraten in Cassata: Goed dat Drenthe meestrijdt om de Tesla-fabriek

ASSEN - Het is goed dat Drenthe zich ook werpt in de strijd om de Tesla-fabriek.

Dat is de stelling in het achtergrondprogramma Cassata, morgenmiddag op Radio Drenthe.De Amerikaanse autofabrikant in elektrische auto's zoekt een geschikte plek in Europa voor een accufabriek: In Nederland bieden allerlei regio's zich al aan. Ook de regio Zuidoost-Drenthe doet samen met de gemeente Hardenberg een serieuze gooi, zo werd deze week bekend.Dat gebeurt samen met de provincie Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink heeft daarover intensief contact met minister Henk Kamp van Economische Zaken. Volgende week reist hij af naar de autofabrikant in Amerika, om Nederland als geschikte vestigingslocatie onder de aandacht te brengen.Volgens Brink draait het met de Tesla-fabriek trouwens niet om Drenthe alleen, maar trekt de hele regio Noord-Nederland samen op. Zo meldde de provincie Groningen zich al eerder als belangstellende.Hoe reëel de kans is dat Drenthe hiervoor echt in beeld komt, weet Brink niet. "Maar als Tesla aangeeft naar Europa te willen komen, moet je jezelf in de etalage zetten. Niet geschoten is altijd mis. En als het honderden banen kan opleveren, dan is dat een enorme aanwinst."De concurrentiestrijd die Drenthe aan moet gaan is groot, zowel in eigen land als in de rest van Europa. Want er zijn veel kapers op de kust.