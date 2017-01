Opnamestop ziekenhuis Hardenberg duurt langer dan verwacht

HARDENBERG - De ICT-problemen bij het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg zijn groter dan gedacht.

Het ziekenhuis, met een dependance in Coevorden, had vandaag alweer patiënten willen opnemen, maar dat wordt uitgesteld tot aanstaande maandagochtend acht uur, meldt RTV Oost Volgens het ziekenhuis is het automatiseringssysteem nog steeds niet stabiel genoeg om de opnamestop te beëindigen. Het ziekenhuis kampt sinds gisteren met een computerstoring.De patiëntveiligheid is niet in het geding geweest, benadrukt het ziekenhuis.