Struikelstart voor Kjeld Nuis op EK sprint

Kjeld Nuis begint het EK met tegenslag (foto: LottoNL -Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis (27) uit Emmen moet zich terug gaan knokken in het toernooi op het eerste EK sprint ooit.

Bij de start van de eerste 500 meter in Thialf bleef hij met de punt van z'n linkerschaats in het ijs hangen en wist hij ternauwernood op de been te blijven.



Hij kwam nog tot een opening van 10.08. Met z'n eindtijd van 35.49 werd hij negende. Vanavond volgt nog de 1.000 meter.



Morgen rijden de mannen opnieuw een 500 en een 1.000 meter voordat de Europese titel vergeven wordt.



De overwinning op de eerste 500 meter ging in 34.87 naar Ronald Mulder, gevolgd door Ruslan Murashov. De Rus reed 34.88, maar trok zich later - om medische redenen - terug uit het toernooi. De Duitser Nico Ihle werd derde in 34.95.

Door: Karin Mulder Correctie melden