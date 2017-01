Shakespeareklassieker voor het eerst overdekt in het nieuwe Globe Theater

Het nieuwe stuk van de Theatergroep Diever gaat vrijdag 13 januari in première (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

DIEVER - Half augustus werd het nieuwe theater al geopend, maar het eerste echte stuk werd er nog niet gespeeld. Het nieuwe Globe Theater in Diever presenteert volgende week de voorstelling Midzomernachtdroom.

In het theater wordt nog druk geoefend. Artistiek leider Jack Nieborg is nog druk bezig om de 'krakende scharnieren soepel te doen lopen'. Oftewel: de puntjes worden op de i gezet.



Exclusief voor het binnentheater

"Het is de eerste voorstelling die we speciaal maken voor het Globe Theater", vertelt Nieborg. Diever staat al jaren bekend om het openluchttheater, maar de toneelvereniging wilde ook graag in de winter wilde doorspelen.



Daarom schonk de provincie Drenthe het nieuwe Globe Theater, dat vernoemd is naar het wereldberoemde Globe Theatre in Londen. In tegenstelling tot het openluchtspel, zit het publiek in het overdekte theater heel dicht op het spel.



Even wennen

De bouw van het theater maakt ook dat de spelers even moeten omschakelen. "Je moet wel anders spelen dan je gewend bent. Je moet de voorstelling echt geven, dus dat je tegen publiek praat en dat je niet de hele tijd met je medespelers staat te kletsen."



Ook voor het publiek is het nieuwe theater anders. "Het publiek zit echt heel dicht op de spelers, iedereen zit heel dicht bij elkaar. En omdat het half rond is, kun je het stuk echt lekker op het publiek spelen", vertelt Nieborg.



In het nieuwe theater is ruimte voor honderdvijftig tot tweehonderd mensen.



Laatste loodjes

Vanavond is de generale repetitie, morgen de eerste try-out en volgende week vrijdag moet het perfect zijn. Er moet nog wel wat gebeuren om dat te bereiken.



"Oh, van alles", lacht Nieborg. "Er moet nog zoveel geschaafd worden. Het moet echt lekker gaan lopen. De voorstelling moet gaan swingen. Je hoort nu de scharnieren nog een beetje", vertelt hij. "Maar het zal vast wel goed komen."

