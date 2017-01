FC Emmen in nieuw systeem op jacht naar play-offs

FC Emmen en Achilles'29 kwamen vanmiddag niet tot scoren

VOETBAL - In een systeem met vier middenvelders en twee spitsen in plaats van het traditionele 4-3-3 systeem gaat FC Emmen de tweede seizoenshelft in. Vanmiddag werd het 'nieuwe' systeem voor het eerst getest in het oefenduel tegen Achilles'29. Het leverde vooralsnog niet het gewenste doel, meer doelpunten scoren, op. Het bleef bij 0-0.

Peters en Maier in de spits, Loen op het middenveld

Cas Peters en Viktor Maier waren de twee spitsen in de basisopstelling van FC Emmen. Rogier Krohne begon op de bank. Achterin was er een basisplaats voor Nande Wielink vanwege een voetblessure van Josimar Lima en op het middenveld kreeg, zoals verwacht, Youri Loen een plek naast Henk Bakker, Frank Olijve en Jurjan Mannes. De eerste twee oogden nog wat onwennig in hun rol, al mag dat gezegd worden van de gehele groep want sprankelend was het duel tegen de hekkensluiter van de Jupiler League niet te noemen.



Kansen op de zege

Op basis van het aantal kansen had de Drentse club het duel overigens wel moeten winnen. Al na amper twee minuten kreeg Cas Peters een unieke kans op FC Emmen op voorsprong te schieten, nadat Viktor Maier na een snelle combinatie met Peters onderuit werd gehaald binnen de beruchte lijnen. Peters schoot de strafschop echter over. In de tiende minuut kreeg ook Achilles'29 een strafschop na een overtreding van Dennis Telgenkamp op Wim Bokila. Omid Popolzay zag zijn Panenga-penalty gepakt worden door de Emmen-goalie. In de tweede helft raakte Cas Peters voor een leeg doel de paal, zag invaller Kai Huisman een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel en miste hij een kans oog in oog met Achilles'29-doelman Robbert te Loeke.



Reactie Dick Lukkien

"Ondanks dat we vandaag niet het gewenste niveau haalden en niet scoorden gaan we wel op deze voet verder, al vind ik niet dat je zozeer de nadruk moet leggen op het systeem. Feitelijk is het maar een nuance. Toch zijn we van mening dat er met dit systeem wat meer verrassing in ons spel kan komen vanaf het middenveld en dat er meer ruimte ligt voor een aanvaller als Cas Peters om het verschil te kunnen maken", aldus Lukkien na afloop.



Proefspeler Badjeck niet in actie

Excelsior-speler Cedric Badjeck kwam tegen Achilles'29 nog niet in actie. De proefspeler, een 22-jarige spits, was deze week twee dagen zien en zal zijn opwachting maken in het tweede oefenduel van FC Emmen (aanstaande maandag) tegen SV Meppen. Dat duel begint om 18.00 uur.



Opstelling FC Emmen tegen Achilles'29: Telgenkamp; Klok, Wielink, Siekman, Bakker (63. Fleuren), Olijve (71. Scheper), Bos (71. Bijlsma), Loen (71. Türk), Mannes (71. Krohne), Maier (71. Huisman), Peters (71. Kallon).

